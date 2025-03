Meryl Streep e Martin Short estão namorando, diz site

Estrela de "O Diabo Veste Prada", Meryl tem três estatuetas do Oscar por "Kramer vs. Kramer" (1979), "A Escolha de Sofia" (1982) "A Dama de Ferro" (2011) e coleciona ainda outras 18 indicações.

O Page Six diz que procurou as assessorias de imprensa dos atores, mas não obteve resposta.

Os atores foram amigos por muitos anos e fazem parte do mesmo círculo social, mas nunca havia rolado nada no sentido romântico, acrescentou a fonte.

O casal é colega de elenco na série "Only Murders in the Building" (Hulu), que já está na quarta temporada. Uma fonte consultada pelo site afirmou que a paixão surpreendeu aos próprios atores. Nenhum dos dois estava buscando um relacionamento no momento, teria dito a fonte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo casal está no ar em Hollywood. Meryl Streep, 75, e Martin Short, 74, estão namorando. Segundo o site Page Six, eles estão juntos há um ano, mas mantiveram o romance em segredo.

