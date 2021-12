Merval Pereira é o novo presidente da Academia Brasileira de Letras

As eleições mais rumorosas foram a da atriz Fernanda Montenegro e do compositor Gilberto Gil, em novembro, num movimento que apontou para a ampliação da visibilidade da ABL e para a adoção de um conceito mais amplo de cultura.

Pereira era candidato único à vaga, integrando uma chapa que tem a escritora Nélida Piñon no cargo de secretária-geral, Evaldo Cabral de Mello na tesouraria e os acadêmicos Joaquim Falcão e Celso Lafer também no secretariado.

Colunista do jornal O Globo e comentarista da GloboNews, o acadêmico ocupará o cargo por um ano e pode ser reeleito no máximo três vezes. Ele substitui o escritor Marco Lucchesi, que presidiu a entidade por quatro anos e não podia mais se reeleger.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.