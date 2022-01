Menina de 10 anos é dona de duas empresas e pode se aposentar aos 15

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ela pode se aposentar aos 15 anos se quiser". A frase é de Roxy Jacenko sobre a filha Pixie Curtis, que tem 10 anos, mas já é conhecida na Austrália por ser um sucesso no mundo dos negócios. A menina é dona de duas empresas. Uma delas, a Pixie's Fidgets, foi lançada em março do ano passado de olho na explosão dos fidgets toys, os brinquedos que provocam estímulo sensorial por meio de toques, cores e sons --o mais conhecido nessa categoria é o pop-it. Os itens vendidos pela empresa de Pixie se esgotaram em 48 horas. No primeiro mês de operação, o negócio faturou US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão), segundo reportagem do site australiano news.com.au. "Nossa piada de família é que vou trabalhar até os 100 anos e Pixie terá se aposentado aos 15 --eu certamente sei quem é mais inteligente", afirmou Jacenko ao site. "Ela tem muitos sonhos, que incluem uma casa na praia e um Lamborghini SUV na garagem. Ela vai trabalhar por muito mais tempo e mais arduamente para conseguir isso, mas ela está no caminho certo", completa Jacenko. "Agora, a lição importante é ensiná-la a investir bem e não desperdiçar seu dinheiro." É fato que muito do sucesso da filha tem tudo a ver com o apoio da mãe. Pixie Curtis ficou conhecida do público em 2014 aos 2 anos como "Princesa do Instagram", por causa das fotos e legendas que Jacenko postava em uma conta que criou para a filha na rede social. Graças ao sucesso do perfil, a mãe da menina fundou naquele mesmo ano a primeira empresa da filha, a Pixie's Bows, uma linha de acessórios de cabelo para crianças. O negócio foi um sucesso e estrelas mirins como Suri Cruise, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, e North West, a primogênita de Kim Kardashian e Kanye West, foram clicadas com o acessório. As duas empresas, a Pixie's Fidgets e a Pixie's Bows se juntaram agora na Pixie's Pix, que também vende outros jogos e acessórios infantis online, todos aprovados pela menina. É Jacenko que administra os negócios da filha. Ela também tem a suas próprias empresas como a Sweaty Betty PR, de relações públicas. Além disso, a mãe empresária lançou em dezembro uma marca para o filho caçula, Hunter, 7, a HPC Brand, de roupas e acessórios infantis. Jacenko afirma que deseja para os filhos "felicidade e boa saúde" e que Pixie pode se afastar dos negócios se assim desejar. "Eu disse isso desde o primeiro dia, no momento em que Pixie não quiser ficar à frente ou se envolver com a Pixie's Pixie e a Pixie's Bows, então iremos reavaliar. Mas, por enquanto, ela está feliz, aprendendo muito", disse.

