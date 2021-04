Membros do BTS são anunciados como embaixadores da Louis Vuitton

"Tornar-se embaixadores globais da marca da Louis Vuitton é um momento verdadeiramente empolgante para nós", disse BTS, em comunicado à imprensa. O grupo já havia aparecido com ternos da Louis Vuitton na cerimônia do Grammy.

Diretor Artístico Masculino da Louis Vuitton, Virgil Abloh, afirma que passou um tempo com o grupo para falar sobre as visões e ideias criativas para a marca. "Estou muito contente de que a BTS esteja se juntando à Louis Vuitton hoje", diz, segundo a Rolling Stone.

Em um comunicado, a marca de moda afirma que o grupo musical é "um dos grupos mais renomados e influentes no mundo" e adiciona que "a popularidade onipresente do BTS ressoa em todo o mundo e a Louis Vuitton está muito feliz em compartilhar notícias de seu novo papel na casa".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os membros do grupo de K-pop BTS foram apresentados como os mais recentes embaixadores da marca Louis Vuitton, nesta quinta-feira (22). Com a nova parceria, a banda deverá utilizar a marca francesa em uma série de projetos especiais, performances e aparições.

