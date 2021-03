Mel Lisboa e Leonardo Miggiorin vão se reunir 20 anos após 'Presença de Anita'

Outra websérie que será gravada ainda neste mês é "Irmãos Pinelly", da influenciadora digital Juju Franco. Além dela, participam Lucas Burgatti e Duda Pimenta, do elenco de "As Aventuras de Poliana" (SBT).

Paulo Faria, diretor da Cia. Pessoal do Faroeste, é também responsável pelo roteiro, direção de arte e direção-geral do projeto. A ideia é atrair a atenção para os problemas da região da Luz e da Cracolândia, onde fica a companhia.

As gravações começam nesta semana. Os episódios vão mostrar os bastidores da gravação do filme "Re-Bentos", por sua vez inspirada em uma peça de teatro homônima, de forma ficcionalizada. A trama mostra um dia na vida de um cortiço que se revela um dos principais centros de distribuição de drogas do país.

