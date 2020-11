Mel B pede revisão de pensão de R$ 144 mil mensais paga por Eddie Murphy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melanie Brown, 45, entrou na justiça para pedir revisão da pensão alimentícia da filha Angel, 13, fruto da relação entre a Spice Girl --conhecida como Mel B -- e Eddie Murphy, 59. Ela deseja aumentar o valor pago que hoje é de US $ 25.000 mensais (equivalente a R$ 144.280,00) alegando que sua renda foi "drasticamente reduzida" por conta da pandemia do coronavírus.

No processo, a cantora pede que a declaração da fortuna de Murphy seja revista para que o valor pago atualmente possa ser alterado. "Até recentemente, Melanie teve a sorte de manter um estilo de vida confortável para ela e Angel em sua carreira. Infelizmente, a renda dela diminuiu drasticamente, de modo que ela deve considerar modificar a pensão alimentícia pela primeira vez", explicaram os advogados da cantora, Erica Lubans e Bruce Cooperman.

De acordo com a US Weekly, que teve acesso aos documentos relacionados ao processo, a equipe jurídica de Mel teria feito "vários esforços para resolver este caso sem intervenção do tribunal" mas não obteve sucesso. A artista solicitou uma audiência em janeiro para rever o acordo anterior que datava de 2009, no qual ela recebeu a guarda exclusivada filha. Além de a já citada pensão, Murphy também foi obrigado a cobrir o seguro saúde de Angel, bem como contribuir para suas despesas educacionais. O advogado da Spice Girl alega que ele não cumpriu com todas as suas obrigações.

Mel deu à luz Angel, quatro meses após um fim de relacionamento turbulento com Murphy, que chegou a declarar que assumiria a paternidade da criança, mas não conviveria com ela. Algum tempo depois, o astro voltou atrás e, segundo o que a cantora contou no talk show de Steve Harvey, em 2018, eles selaram a paz.

"Ele é uma pessoa amorosa, atenciosa e respeitosa", disse a artista ao relembrar sua história com o ator. "Estávamos loucamente apaixonados e temos uma filha linda para provar isso. Agora está tudo bem! Demorou um pouco para chegar lá, porque não nos separamos nas circunstâncias mais felizes", disse a artista à época.

Além de Angel, Mel é mãe de Phoenix Chi Gulzar, 21, e Madison Brown Belafonte, 9, de outros relacionamentos. Já Murphy é pai de mais nove filhos, com idades entre dois e 31 anos, com cinco mulheres diferentes.