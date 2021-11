Meghan Markle revela que 'se sente melhor' ao se distanciar da realeza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle, 40, revelou na noite desta terça-feira (9) que se sente "muito melhor" depois de dizer a Oprah Winfrey que sofreu com pensamentos suicidas durante a gravidez do filho Archie. Esta foi a primeira entrevista da duquesa de Sussex após a participação bombástica dela e do príncipe Harry no programa de Oprah, em março.

Meghan falou sobre cortar cupons quando criança, trabalhar como garçonete e fazer lobby para senadores republicanos por licença-maternidade. A duquesa, que usava uma papoula Remembrance em uma roupa toda preta, respondeu a perguntas do DealBook do New York Times.

Ela disse ao entrevistador Andrew Ross Sorkin que sua saúde mental está em um lugar muito melhor agora que ela e Harry deixaram de trabalhar como membros da realeza sênior.

Sorkin interrompeu a conversa para perguntar: "Você está se sentindo melhor em relação a tudo?" Meghan respondeu: "Sim". Sorkin falou que "houve um momento em que grande parte do mundo estava fazendo essa pergunta."

"Sim, estou me sentindo muito melhor em relação a tudo, obrigada", respondeu Meghan.

A duquesa começou a chorar no início deste ano quando disse a Oprah que "não queria mais estar viva". Ela alegou que implorou à família real por ajuda, mas foi Harry quem a salvou.

Sorkin perguntou para a duquesa de Sussex sobre suas ligações para os políticos americanos Susan Collins, do Maine, e Shelley Moore Capito, da Virgínia Ocidental. A realeza sempre fica fora de questões políticas.

Mas, apesar dessa postura, Meghan admitiu que ligou para as duas mulheres enquanto fazia lobby para obter licença parental remunerada nos Estados Unidos. Elas disseram que Meghan se apresentou como duquesa de Sussex e eles não sabiam como ela havia conseguido seus números.

Sorkin perguntou se ela estava "trabalhando com os telefones". "Vocês fizeram desta questão, e mulheres, uma questão central para vocês. Tenho certeza de que há pessoas na plateia que estão dizendo: 'Não entendo, ela tem esse grande privilégio, por que esse é o assunto dela?'"

"Mas mesmo antes de ter qualquer privilégio na minha vida, quando minha vida e meu estilo de vida eram muito, muito diferentes, eu sempre defendia o que era certo", disse a duquesa.

Meghan falou que esteve fora dos Estados Unidos por um longo tempo. "Eu morei no Canadá por sete anos para trabalhar, depois me mudei para o Reino Unido, e para voltar e agora ser mãe de dois filhos, e ver que os EUA são um dos apenas seis países que não oferecem nenhum formulário de licença nacional paga para os pais, simplesmente não fazia sentido. "

Ela disse ao entrevistador que começou a se interessar por questões políticas quando tinha apenas 11 anos - e que escrevia cartas quando via "algo errado". "Sobre isso, eu disse, bem, 'deixe-me escrever uma carta e deixe-me pegar o telefone e fazer algumas ligações e ver se posso ajudar'. Para mim, é uma coisa muito lógica e óbvia de fazer", disse.

No entanto, a duquesa admitiu que Harry e a realeza têm uma regra de "não se envolver", mas ela não vejo isso como uma questão política. "Licença remunerada, do meu ponto de vista, é uma questão humanitária."