Meghan Markle quer alavancar carreira sem Príncipe Harry, diz jornal

Após a quebra de contrato de US$ 25 milhões (R$ 121,81 milhões) com o Spotify, o casal busca outras alternativas para dar continuidade à trajetória na mídia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle está tomando rumos separados do Príncipe Harry no que diz respeito à sua carreira em Hollywood. Segundo o jornal Daily Mirror, a duquesa de Sussex tem apoio do marido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.