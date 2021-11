Meghan Markle presenteia funcionários de ONG com vales café da Starbucks

"E porque você e seus colegas do Congresso têm um papel na definição dos resultados da família para as gerações vindouras, é por isso que estou escrevendo para você neste momento profundamente importante - como mãe - para defender férias remuneradas."

No início deste mês, Meghan defendeu a licença remunerada em uma carta aberta à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e ao líder da maioria no Senado, Chuck Schumer , publicada pela Paid Leave for All . "Não sou uma autoridade eleita e não sou uma política. Sou, como muitos, uma cidadã engajada e mãe", escreveu ela.

Neil Sroka, diretor de comunicações da PL + US, publicou uma captura de tela de seu cartão-presente no Twitter, expressando sua gratidão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle, 40, deu vales-presente de US $ 25 (R$ 141,00) da Starbucks para funcionários da organização sem fins lucrativos PL + US, que está trabalhando para ganhar licença médica e familiar remunerada para todos nos Estados Unidos até 2022. Os vales foram fornecidos por ela e o príncipe Harry, 37, por meio da Fundação Archewell .

