Megan Thee Stallion fará pausa na carreira para cuidar da saúde mental

Já na época, Stallion dizia estar em um lugar mais feliz, mas que enfrentava problemas com a saúde mental. Ela citou em entrevistas ter problemas com ansiedade.

No fim do ano passado, a cantora venceu um processo contra o rapper canadense Tory Lanez, que atirou nos pés da artista em 2020. Ele foi considerado culpado e está sujeito a uma pena de até 20 anos de prisão, mas o processo ainda está em andamento.

A decisão foi comunicada ao público em meio a uma entrevista à revista InStyle, em que afirma ainda que as grandes demandas da indústria a levaram ao sabático. "A indústria da música e do entretenimento pode ser cansativa, por isso é importante tirar uma folga e evitar o esgotamento", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.