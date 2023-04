Médico fala sobre momentos antes da morte de Clara Nunes: 'Ela queria anestesia geral'

Uma sindicância foi aberta para investigar o caso. Conforme a reportagem do Fantástico, que teve acesso ao documento do Conselho Regional de Medicina, os profissionais que participaram da operação foram unânimes em dizer que os médicos não se ausentaram e que os equipamentos não falharam. Não houve erro médico. Assim, o caso foi arquivado, que também não teve denúncia da família.

Melo recorda que a anestesia foi aplicada e que notou algo estranho no final da cirurgia: o sangue da cantora estava "um pouco escuro". "Naquela época nós não tínhamos a monitorização que nós temos hoje. Ela estava com taquicardia, frequência muita rápida, igual a uma parada cardíaca... Cheguei a fazer injeção intracardíaca de adrenalina. Ela voltou", recorda ele.

"Ela teve uma reação absolutamente desproporcional. Nunca mais vi na vida", explica ele, ao Fantástico. "Quando eu cheguei no hospital, ela estava brigando com o anestesista porque ele estava insistindo para não colocar tubo na garganta dela. Ela queria dormir, queria anestesia geral".

