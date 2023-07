'Me trata muito bem', diz Nicole Bahls sobre Marlene Mattos

Desde 2018, Marlene é empresária da ex-panicat, quando as duas trabalharam juntas no programa Corpo em Forma -que Nicole atuou como apresentadora, para um canal fechado na TV. O programa foi ao ar logo depois que a modelo deixou o Pânico na TV.

A modelo publicou uma foto com a empresária e, logo, foi questionada sobre essa relação. "A Marlene te trata bem?", questionou um seguidor de Nicole. "Muito bem. Ela me ensina muito", respondeu a ex-panicat.

As duas se encontraram para um almoço na Feira de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. É lá que a ex-diretora de TV trabalha atualmente, cuidando da área de marketing e eventos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.