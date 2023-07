Ex de Daniel Alves, Joana Sanz denuncia ameaças nas redes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-mulher de Daniel Alves, Joana Sanz cansou das ameaças que vem sofrendo desde a prisão do brasileiro no início do ano, em Barcelona, Espanha, acusado de estupro no banheiro de uma boate. A modelo decidiu expor os ataques em suas redes sociais nesta terça-feira (25). Ela denunciou as ofensas mostrando as mensagens recebidas em português e em espanhol.

"Daniel Alves está preso há seis meses e você fala que ele é sua família? Um cara que errou, sim, com você! Isso é inegável. [...] Seja mais coerente com você mesma, você está se rebaixando demais fazendo isso", diz uma das mensagens, em português, recebidas por Joana.

Ela ainda publicou outros comentários mais pesados por causa do seu apoio ao ex, preso no presídio de Brians 2. "Você vai morrer, vadia. A gente te encontra em qualquer lugar, vadia. Você tira sarro do seu marido depois que ele te pede desculpas, vadia. Estamos autorizados a matá-la", diz outra mensagem, desta vez, em espanhol.

No início do mês, ela já havia ido às redes sociais desabafar sobre a perseguição, que tem sofrido na internet. "Seguimos tendo que lidar com esse tipo de ser", escreveu Joana em seu perfil. O desabafo acompanha um print em que a modelo expõe as ofensas recebidas. Nelas, um internauta a chama de "cúmplice de estuprador" e vai além. "Você se vende por dinheiro, é uma péssima pessoa, merece o pior", escreve. Em outra mensagem, o mesmo perfil faz declarações racistas sobre Daniel Alves.