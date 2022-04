'Me Tira da Mira', filme com família de Fábio Jr., não traz surpresas

O filme não tem a pretensão -e nem o dinheiro-- para seguir histórias de espionagem como as de Hollywood, com grandes efeitos especiais. Mas ele se mantém corajosamente em um gênero meio policial, meio comédia, sem descambar para o escracho, raro de se ver nas produções daqui.

Na trama, tudo indica que a clínica de reabilitação seja a causa da morte da atriz. A turma, então, vai se disfarçar e se hospedar no lugar, passando por pacientes. Talvez o ponto baixo do filme seja sua conclusão, pois os vilões são claros, tudo se torna maniqueísta demais e não há grandes surpresas à espreita.

Essa busca por citações e brincadeiras continua no filme. A personagem interpretada por Júlia Rabello, por exemplo, é uma artista cancelada que vai a uma clínica de realinhamento energético buscar equilíbrio. Ela tem problemas --quando joga o cabelo para a esquerda, "eu sou a Ruth, a gêmea doce, boa". Com os cabelos para a direita, ela é a temível Raquel.

Talvez a maior diversão do filme sejam os diálogos entre filha e pai --também na vida real--, quando o experiente Jorge tenta passar dicas de investigação para Roberta. "O que é que há? O que é que está se passando com essa cabeça?", pergunta Jorge. Depois ele explica que no mundo do crime, há sempre "caça e caçador".

(FOLHAPRESS) - À primeira vista, "Me Tira da Mira" poderia se passar por um reles veículo de promoção para os artistas da família Fábio Jr. Está lá o patriarca como Jorge, chefe e mentor policial do grupo. Está lá sua filha Cleo Pires, interpretando a policial Roberta, filha de Jorge. Está lá Fiuk, outro filho de Fábio Jr., meio-irmão de Cleo, e que faz o papel de Lucas, colega investigativo de Roberta.

