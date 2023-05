Me colocam como sinônimo de coitadinha', dIZ Juliette ao rebater críticas sobre trajetória no BBB 21

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Campeã do BBB 21 com 90, 15% dos votos na final com Camilla de Lucas e Fiuk, Juliette Freire virou uma referência dos brothers que participaram depois daquela edição do Big Brother Brasil. Para o bem e para o mal. O nome da advogada paraibana, por exemplo, foi citado várias vezes na atual temporada da atração que terminou na última terça-feira (25). Ela revelou que se chateia quando é citada como "coitadinha" ou "vitimista" por ter ficado isolado no jogo e também se tornado alvo de críticas de muitos colegas de confinamento

Juliette participou do júri artístico do quadro "Dança do Famosos" no Domingão com Huck, neste domingo (30) e, após assistir vídeos Paula Freitas, Ricardo Camargo e Fred Bruno comentando sobre o seu jogo dentro do reality da Globo, ela rebateu.

"É muito engraçado, eu sou chata. Reconheço e todo mundo é um pouco chato. Fico lisonjeada por ser uma referência, mas as pessoas sempre me colocam como algo pobre e sofrido. Me colocam como sinônimo de coitadinha," disparou a cantora.

Ela ainda lembrou que existe uma diferença muito grande entre vítima e vitimista. "Vítima todo mundo vai ser um dia, de alguma coisa. Vitimista, não. Vitimista é quando você usa aquilo para se promover e o que eu menos fiz foi isso. Eu ia atrás de todo mundo para conversar, eu queria resolver. Queria ser amada e queria ser amiga e, infelizmente não deu. Mas, eu venci (risos). Deu tudo certo".

Deborah Secco que também estava na atração fez questão de elogiou a ex-BBB. "Juliette não foi coitadinha. É a campeã e eternizada", comentou a atriz.