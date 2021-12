'Me achava feia, gorda, inchada', diz Andressa Urach sobre gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Andressa Urach, 33, falou no Instagram sobre os problemas de autoestima que teve ao longo da gravidez. No sexto mês da gestação, ela confessou que "só agora está começando a se sentir bonita". "O início foi muito difícil, me achava feia, gorda, inchada, enjoava muito e chorava por qualquer motivo", contou em publicação na quinta-feira (30). "Agora continuo chorando [risos], mas me sinto mais bonitinha porque a barriguinha está aparecendo!" A modelo teve experiência similar à de Bárbara Evans, colega de A Fazenda (Record) que também usou o Instagram nesta semana para desabafar sobre não se sentir bonita grávida. "Não tenho tanto enjoo como antes, mas agora começou a fase da azia", contou Andressa. "Sinto falta de ar, inchaço nas pernas, dor no quadril, parece que não tem mais espaço dentro de mim que como e logo fico cheia, muito sono, cansaço." Urach está esperando um menino, Leon, com o marido, o empresário Thiago Lopes. Apesar das dificuldades que vêm com a gravidez, ela disse estar contente de sentir o filho na barriga. "A única parte boa é que já tô sentindo o Leon chutar, e ele chuta muito, de manhã, tarde e noite!" "As pessoas romantizam a gravidez", afirmou a ex-peoa, ecoando uma fala de Bárbara Evans desta quinta (30). "A única parte boa é o neném, porque o processo, meu Deus." Andressa viveu períodos conturbados após anunciar sua gravidez, desde problemas financeiros até uma separação do marido e briga judicial contra a Igreja Universal, seguidas por reconciliações com ambos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.