McDonald's lança combo comemorativo com 40 nuggets por R$ 74,90

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de restaurantes McDonald's comemora as quatro décadas de criação de um de seus líderes de vendas -os Chicken McNuggets, que fizeram parte de mais de 32 milhões de pedidos por todo o Brasil, segundo a marca- com o lançamento de uma versão dos quitutes com 40 unidades.

A versão, que será dividida em duas caixinhas com 20 unidades cada, fará parte da mais nova McOferta que será oferecida por tempo ilimitado e vendida a partir de R$ 64,90, acompanhada de quatro molhos, em todas as unidades do Brasil. A versão acompanhada também de batata frita e refrigerante sai a partir de R$ 74,90.

É possível conferir qual é a unidade do restaurante mais próxima no site do próprio McDonald's.