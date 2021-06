MC Rebecca lança EP mais pop e clipes inspirados em 'Kill Bill'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A possibilidade de cantar e atuar em um mesmo projeto foi o maior incentivo para MC Rebecca, 23, lançar a sequência de clipes que envolve o EP "Outro Lado". O disco reúne quatro faixas cujos clipes contam uma história de vingança e que, no fim, viram um curta-metragem.

A artista lança às 12h desta quinta-feira (17) o terceiro deles: "Beijo e Bye Bye", continuação dos já divulgados "Pussy Gang" e "Bala". No próximo dia 24, a canção "Só Faço o Que Eu Quero" encerra a sequência. Todas já podem ser ouvidas nas plataformas de streaming.

"Queria fazer algo diferente e inovador. Gravamos os quatro clipes em dois dias, virando a noite. Tirei inspirações de filmes como 'Kill Bill' (2003) e séries como 'Sky Rojo' (2021)", revela Rebecca que além de atuar e cantar foi a diretora criativa.

Na narrativa que engloba os quatro clipes, o empoderamento feminino, algo que sempre foi levado em consideração pela artista em suas letras, é o foco. São mulheres strippers que sofrem abusos no local de trabalho e que resolvem fazer justiça com as próprias mãos.

O trabalho foi todo gravado em São Paulo em duas locações: uma boate e um galpão. Em "Pussy Gang", há a participação do grupo Hyperanhas. Porém, é com "Bala" que Rebecca mostra sua vertente mais pop. Em breve, ela vai lançar vídeos com coreografias para essa canção. "Aposto nessa como futuro hit."

"Essa é a primeira vez que enveredo para esse lado. O título do EP já diz tudo. É meu outro lado. Eu canto, atuo e quero mostrar a todos que posso fazer o que eu quiser. Tenho outros talentos", reforça a cantora.

O desejo de atuar, aliás, é bem antigo. A primeira vez em que ela conseguiu realizar esse sonho foi em 2019 quando foi chamada para trabalhar como atriz na série "Onde Está Mariana", produzida por Cleo Pires. De lá para cá, essa paixão só foi aumentando.

A trama também abordava os abusos sofridos por mulheres. "Quero ainda fazer um filme como protagonista e isso está bem perto de acontecer. Não posso revelar detalhes, mas em breve todos saberão", comemora ela.

Enquanto esse sonho não chega, Rebecca vai curtindo os outros que já pode revelar. Após o lançamento nesta quinta (17) do terceiro clipe, "Beijo e Bye Bye", na próxima sexta (18), às 11h, será disponibilizado um outro que ela gravou com Wesley Safadão. A música é parte do DVD do cearense e se chama "Porra Louca".

"Fiquei de cara, pois nunca pensei em fazer esse feat. Fui para Fortaleza e gravei num hotel. Ele foi receptivo, nunca tínhamos nos visto pessoalmente. Energia surreal. Aprendi coreografia no mesmo dia", diz Rebecca. "A música está muito a cara do TikTok", emenda.

Aliás, no próximo sábado (19), a partir das 20h, Safadão fará o Arraiá do Safadão, direto de Campina Grande (PB). Ele celebrará as festividades juninas ao lado de nomes como Alceu Valença, da dupla Israel e Rodolffo e da campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire.

Com três anos de carreira, a funkeira MC Rebecca se diz no melhor momento se sua trajetória. Ela já fez parceria com Elza Soares, turnê fora do país e foi a primeira artista negra a ficar em primeiro lugar dentre as mais executadas no Spotify em 2019.

"É bom você se arriscar e romper barreiras. O funk mudou a minha vida. Tinha sonhos de cantar e estar nos palcos, conhecer outros países e esse ritmo me proporcionou tudo", diz a artista.

Ela completa: "Pude dar empregos a muita gente. Funk está em todo lugar por mais que tenha preconceito. Tento ajudar a acabar com isso", conclui a artista que agora quer correr atrás de fazer uma música com Rihanna e Beyoncé. "Quem sabe?".