MC que ensinou 'tremidinha do Pará' para Janja propõe jingle 'mais agitado' para campanha de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, mulher do ex-presidente Lula (PT), postou um vídeo em que faz uma dança ao estilo TikTok ao som de uma música em que manda um recado a Jair Bolsonaro (PL).

Ela aparece ao lado do artista paranaense MC Dourado, que fez a canção para apoiar a candidatura do petista. O refrão diz que "o povo está com Lula e mandou eu dar o recado / Agora é sal, sal, sal no Bolsonaro".

"Peguei um pouco da história dele [do petista], o que ele costuma falar", conta. "Aqui, quando um time ganha, a gente fala ‘sal’ [para o outro], significa que acabou. Então ficou ‘sal no Bolsonaro", explica ele à coluna.

MC Dourado afirma que a música foi um presente dele e do governador reeleito Pará, Helder Barbalho (MDB). O vídeo foi gravado no domingo (9), durante a viagem de Janja ao Círio de Nazaré, em Belém, na casa do governador.

A coreografia, conta MC Dourado, foi feita na hora. "A tremidinha no Pará é famosa, ela já viu por aqui. A gente foi passando [os movimentos] um para o outro. Eu falei: ‘Se solta’. E ela foi", diz, entre risos.

MC Dourado afirma que recebeu uma ligação de agradecimento de Janja nesta terça-feira (11): "Ela adorou o ritmo paranaense e disse que vai usar [a música] nas caminhadas da campanha".

Foi a primeira vez que os dois se encontraram. "Eu estava animado. A gente imagina uma coisa [sobre a pessoa] e ela é super gente boa".

MC Dourado diz que escreveu a canção em três dias "A música [da campanha de Lula] é boa, mas no Pará somos mais agitados. Política é igual Carnaval, o pessoal vai pra rua com trio elétrico", avalia o cantor, em referência ao jingle "Lula Lá".

Não foi a primeira vez que MC Dourado colabora para uma campanha política. Ele também compôs o jingle usado após a vitória de Helder Barbalho, que mediou e organizou o encontro com Janja.

MC Dourado chegou a concorrer a deputado estadual pelo União Brasil nas eleições deste ano, mas não foi eleito. "Não é minha praia. Foi legal [fazer o jingle] porque eu consegui mostrar minha arte através da política".

Ainda nesta terça, o ex-presidente Lula começou a seguir MC Dourado nas redes sociais. "Zerei a vida", finaliza, entre risos.