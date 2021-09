MC Poze do Rodo anuncia término com Vivianne Noronha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor MC Poze do Rodo, 20, compartilhou com seus seguidores do Instagram a notícia de que seu namoro com Vivianne Noronha, 17, que está grávida do terceiro filho do casal, chegou ao fim. "Rapaziada só passando para dizer que eu e Viviane não estamos mais juntos!", começou o artista.

"Não fiquem me enchendo de mensagens dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, minha vida pessoal filha da p. nenhum palpita!", continuou o MC, que garantiu que a relação com Noronha está bem, apesar do término.

"Entre nós dois está tudo bem. Já conversamos e nos resolvemos, só que decidimos cada um seguir seu caminho, mas sem problemas até porque estamos esperando mais uma princesa chegar", escreveu ainda no Stories.

"Agora parem de nos encher de mensagem. Nossa vida pessoal é nossa vida pessoal! Desejo tudo de bom para ela, tudo do melhor e que ela seja muito feliz", finalizou o cantor. Vivianne também falou do término em seu Instagram, e assegurou estar bem.

"Para quem está me mandando mensagem se estou bem, está tudo certo", disse nos Stories. "Minha vontade é que a vida se torne um canteiro de oportunidade para todos nós sermos felizes. E quando erramos o caminho, possamos recomeçar. Assim sempre iremos descobrir que ser feliz, sem dúvidas não é ter uma vida perfeita", refletiu.

Na última quinta-feira (26), a influenciadora precisou ir ao hospital após se sentir fraca. A influenciadora, que está grávida de seu terceiro filho com o cantor, disse em seus Stories que realizou alguns exames antes de ir para casa.

"Obrigada, gente, por tudo. Mas, esclarecendo aqui, vim no médico porque estou me sentindo fraca demais, fiz exame de sangue e teste para Covid-19, que sai daqui a dois, três dias. Vai dar tudo certo", escreveu na publicação.

"Tem coisas que só acontecem comigo. Eu só queria chegar em casa e descansar, mas vou esperar o resultado do exame de sangue sair para passar pelo médico novamente. Cara, que isso?", desabafou em outro vídeo.

O casal anunciou a terceira gravidez em 23 de agosto, e a notícia chegou a virar um dos assuntos mais comentados da internet, com muitas pessoas comentando devido à pouca idade do casal. "Energia negativa desse Twitter vai para bem longe da minha família", reclamou o cantor na ocasião em seu Instagram. Os dois já são pais de Julia, 2, e Miguel, de oito meses.