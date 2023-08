MC Marcinho tem 'significativa piora' nas últimas 24h e disfunção de múltiplos órgãos, diz hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de saúde do cantor MC Marcinho, internado no Hospital Copa D'or desde o dia 27 de junho, sofreu uma drástica piora nas últimas 24 horas, de acordo com um comunicado divulgado pelo hospital na noite desta sexta-feira (25).

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D'Or desde o dia 27/06/2022, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24 horas. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos. Toda a equipe do hospital está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos", diz o boletim.

A atualização foi dada após uma declaração da assessoria de imprensa do artista. Rumores sobre o falecimento do cantor surgiram durante a tarde de sexta-feira, porém, sua equipe negou as alegações.

Através de uma publicação no Instagram, a equipe de MC Marcinho informou: "MC Marcinho segue em estado gravíssimo, mas ainda com vida. Contamos com as orações de todos! Que seja feita a vontade de Deus".