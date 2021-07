MC Jottapê faz surpesa e pede namorada em casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor MC Jottapê, 21, fez uma surpresa para Estefany Boro, 21, neste sábado (17), e pediu a atriz em casamento. A celebração foi uma operação surpresa, que contou com direito a viagem de helicóptero.

O músico postou toda a “operação” em vídeos no stories de seu Instagram. Ele pediu que sua agora noiva mantivesse os olhos vendados antes de revelar a surpresa.

A celebração contou com uma decolagem do Campo de Marte, em São Paulo, em um passeio da empresa High Class com destino à praia, onde o pedido foi feito.

“Ontem namorada, noiva, agora minha mulher”, escreveu Jottapê em sua página no Instagram.

Estefany Boro também postou a foto dos dois e da mão com as alianças. “Ontem namorada, noiva agora sua mulher ”, escreveu em sua rede social.

DEFENSOR DOS ESPORTS

MC Jottapê diz que o funk e os esports têm um ponto em comum: o preconceito que sofrem. Lembrado especialmente por seu papel como Doni na série “Sintonia” (Netflix), o cantor se apresentou em novembro de 2019 ao lado de Mano Brown e Alok na final do Campeonato Mundial de “Free Fire”, um dos games mobile mais populares entre os brasileiros.

“O mercado gamer é como o funk: muita gente tem um preconceito grande, mas acho que aos poucos a gente vai adentrando, e o pessoal vai aceitando mais”, disse o cantor em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo à época, durante o campeonato, que acontece no Rio de Janeiro.

Segundo Jottapê, o preconceito é decorrente do pouco conhecimento sobre o assunto. “Esse mundo do game é uma novidade, e que está crescendo tanto... Eu mesmo não sabia que a final do campeonato seria tão grande assim”, afirma.

Na final do Campeonato Mundial do “Free Firre”, 12 equipes de diferentes regiões do mundo disputam um prêmio de R$ 1,5 milhão, com plateia de 450 mil pessoas.