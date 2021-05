MC Hariel produz música com vocais de MC Daleste em homenagem ao cantor

Em homenagem ao amigo, o MC lançou a música "Manto do Timão" em parceria com MC Ryan SP. No clipe, os MCs vão até à casa de Kevin, e na primeira aparição durante o vídeo, ele está com uma auréola na cabeça.

Na mesma sequência de Stories, ele contou que gravou uma música com o rapper Rincon Sapiência, 35, e também estará presente no álbum de MC Guimê, 28. Hariel também era muito amigo de MC Kevin, que faleceu em 16 de maio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hariel Denaro, o MC Hariel, 23, irá lançar uma música com os vocais de MC Daleste, para homenagear o músico, morto em 2013 após ser atingido por um tiro em uma apresentação no bairro San Martin, em Campinas.

