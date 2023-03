Mc Guimê presta depoimento e diz que está com o coração tranquilo 'na medida do possível'

Ele e Sapato praticaram o crime contra a mexicana Dania Mendez, durante uma festa do programa na semana passada. O crime está previsto na lei 13.718 e classifica como criminoso qualquer ato forçado para satisfazer o desejo do agressor. Toques como abraço, beijo ou uma apalpada maliciosa sem o consentimento da outra parte são alguns exemplos de importunação sexual.

Quando chegou ao local, ele disse que "estava com o coração tranquilo, na medida do possível". Acompanhado de seus advogados e de dois seguranças, na saída Guimê afirmou que está passando por uma "grande pressão" desde a expulsão, na quinta-feira (16).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Guimê, que está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em um inquérito que investiga a importunação sexual que Dania Mendez sofreu na casa do BBB 23, prestou depoimento na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) no início da tarde desta segunda-feira (20).

