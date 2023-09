MC Guimê e Lexa anunciam fim do casamento outra vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lexa e MC Guimê anunciaram em seus perfis no Instagram nesta quinta-feira (21) que não estão mais juntos, após oito anos. Os dois fizeram breves pronunciamentos nas redes sociais.

"Eu e Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes", escreveu a cantora, completando que não quer mais falar sobre o assunto.

Logo depois, Guimê também escreveu uma mensagem aos seguidores: "Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço, respeitosamente, que parem com especulação e de criarem motivos imaginários".

Os dois se conheceram em 2015, durante participação no Encontro (Globo). O casamento aconteceu em maio de 2018, na Catedral da Sé, na região central de São Paulo, com cerimônia conturbada. Na entrada da igreja, fãs do casal, além de pessoas em situação de rua, furaram o bloqueio da segurança e dificultaram a entrada dos noivos e dos famosos presentes. A união foi realizada pelo padre Fábio de Melo e contou com 400 convidados.

O ex-casal já havia anunciado o fim do casamento uma primeira vez, em outubro de 2022. Contudo, os dois se reconciliaram pouco antes de Guimê entrar no BBB 23, em janeiro deste ano. Guimê foi expulso do reality da Globo por importunação sexual contra a convidada Dania Méndez. O episódio causou um afastamento temporário do casal, que reatou dois meses após o fim do programa.