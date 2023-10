MC Guimê cobre tatuagem com rosto de Lexa após separação do casal

No entanto, o relacionamento entre MC Guimê e Lexa chegou ao fim no final de setembro, marcando o término de um casamento que começou em 2018. Antes de sua separação, o casal havia se reconciliado em junho, após um período de afastamento por conta de um suposto assédio do produtor musical dentro do BBB 23.

A tatuagem em homenagem a Lexa, realizada em fevereiro de 2022, era uma declaração de amor pública do cantor. Na ocasião, Guimê escreveu: "Hoje eu eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada na minha alma e no meu coração desde que eu a conheci."

