MC Gui reata noivado com bailarina do Faustão após 6 meses: 'Recomeços'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Gui, 24, anunciou neste sábado (4) que reatou o noivado com a bailarina Bia Michelle, do Faustão na Band. Ela havia terminado o relacionamento enquanto ele estava confinado em A Fazenda 13 (Record), por causa da proximidade do cantor com Aline Mineiro durante o confinamento.

"Nem tudo na vida tem voltas, mas acredito que algumas têm recomeços", escreveu ele. "E hoje o meu maior intuito é ser feliz e te fazer feliz, foram dias difíceis onde encontrei erros e acertos que me fizeram repensar."

"Respeitei o tempo que nós dois precisávamos para por a cabeça no lugar e saber o que nós realmente queríamos para nosso futuro, e tivemos tempo para evoluir isso", contou. "Hoje sinto e tenho a certeza do que quero construir para nós, temos muitos sonhos e planos juntos e estamos tendo uma nova chance."

O cantor finalizou se declarando para a amada. "Te amo demais estava morrendo de saudades do seu cuidado, do seu amor, do seu carinho e principalmente de dormir e acordar e saber que tenho você", disse. "Eu te amo!"

Já Bia publicou um vídeo dos dois se beijando no palco de um show de MC Gui. "A vida é realmente inexplicável, ela dá voltas, a rota recalcula, e depois de quase 6 meses separados, resolvi seguir meu coração, minha intuição e dar uma nova chance ao amor", declarou.

"Ah, o amor... Como é louco esse sentimento, parece que uma linha invisível prende nosso destino e sempre nos reencontramos", filosofou. "Já erramos muito um com o outro, e quem não erra né? Quem, nessa vida, é perfeito e capacitado de nunca falhar?"

"O que importa é o aprendizado disso, o importante é hoje te olhar e me olhar e ver que podemos fazer diferente de tudo que já fizemos!", afirmou. "Temos que amar a nós mesmos, só assim conseguimos ser felizes numa relação!"

"Aprendi a me ver como prioridade na minha vida, a me valorizar pelo que sou", contou. "E, independente de quem estiver do meu lado, essa pessoa não pode esquecer disso."

Ela também concluiu se derretendo para o amado. "Amo você, MC Gui, com todo meu coração", disse. "Que Deus abençoe esse novo caminho que iremos trilhar a partir de hoje."