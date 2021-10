Mayra Cardi e Arthur Aguiar reatam e publicam vídeo aos beijos

O ator chegou a frequentar um centro de reabilitação espiritual e anunciou que gostaria de se reconciliar com a ex. Os dois foram se reaproximando aos poucos, mas até agora diziam ter um bom relacionamento, mas negavam ter reatado.

Arthur chegou a admitir a traição em um vídeo postado em suas redes sociais, mas rechaçou a ideia de que era abusivo no relacionamento com Mayra. Ele chegou inclusive a recorrer à Justiça, e conseguiu uma ordem judicial proibindo a ex-mulher de citar seu nome em seus posts.

"O perdão é uma dádiva concedida no mais puro coração!", continuou. "Também conheço o Arthur há anos e sei o quanto pode se evoluir na dor! De que adianta a evolução se nunca for nos concedido o perdão! Parabéns! Torcendo por vocês!"

"Entrega aqui todas as amigas que já morderam a língua! Marca todas aqui para passarmos essa vergonha coletiva", brincou a ex-BBB, que usou como fundo musical a música "Facas", das duplas Bruno e Marrone e Diego e Victor Hugo. A letra diz: "Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro".

