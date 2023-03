Maya Gabeira se defende das críticas por entrevista em programa da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Maya Gabeira nunca imaginou que a participação em um programa de TV pudesse lhe trazer tanta dor de cabeça. A surfista ficou incomodada com as críticas que recebeu após ter sido convidada para estar no Mais Você desta segunda-feira (27) a fim de falar sobre o lançamento de um livro infantil. Ela foi acusada pelos internautas de "antipática" nas respostas as perguntas e "indelicada" com os apresentadores substitutos de Ana Maria Braga. Um dia depois da polêmica, Maya se defendeu.

"Entrei ao vivo numa manhã super complicada, na sequência de uma tragédia em uma escola em São Paulo. Eu estava extremamente abalada para entrar ao vivo naquela situação como embaixadora da Unesco e que estava promovendo um livro infantil. Era muito difícil lidar com a situação", começou a surfista em um vídeo publicado nas redes.

A surfista explicou ainda que tema da entrevista acabou sendo diferente do combinado. "Fui pega de surpresa porque eu entrei no meio de um VT de uma competição que eu nunca participei porque eu prezo muito pela segurança. Entrei para falar sobre o que não estava planejado, não tinham me avisado, tive que corrigir", observou ela que não pediu desculpas pelo comportamento.

Maya admitiu que não queria ter participado da entrevista reforçando que o intuito era só falar sobre educação infantil: "Fui ali para promover um livro infantil que levo para escolas. Não tive oportunidade. É muito difícil lidar com a situação e entrar como se nada tivesse acontecido. Estava triste, tentando processar a tragédia que acontecia naquele momento. Saiu muito do meu controle", concluiu.

A surfista Maya Gabeira foi criticada na Web após participar da atração que tinha sido apresentada por Fabrício Battaglini e Thalita Morete. Ela se irritou ao ver imagens da também surfistas de ondas gigantes Michelle des Bouillon no programa, deu algumas respostas atravessadas aos apresentadores e ainda lamentou a ausência da Ana Maria Braga no programa. A apresentadora precisou se ausentar da atração por uns dias para realizar um tratamento de varizes.