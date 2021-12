Maurílio, da dupla com Luiza, morre aos 28 anos após 14 dias internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luiza, faleceu na tarde desta quarta-feira (29) aos 28 anos. O artista estava internado na UTI desde o dia 15 de dezembro, após sofrer três paradas cardíacas, em decorrência de uma tromboembolia pulmonar.

O músico vinha apresentando piora no quadro clínico desde a noite desta terça-feira (28). O último boletim, compartilhado na manhã desta quarta, informou que ele seguia internado em estado grave, e tinha apresentado outra piora nas últimas 12 horas.

Em um comunicado divulgado pela assessoria do artista nesta tarde, assinado pelo doutor Wandervan Antônio Azevedo, o hospital comunica com "muito pesar" o falecimento do cantor às 16h30. Na manhã desta quarta, Luana Ramos, esposa do sertanejo compartilhou uma carta aberta para Deus.

"Eita Deus... Como é fácil te adorar quando tudo está indo bem. Como é fácil de esquecer de agradecer também, quando tudo vai bem. Hoje Maurílio não teve um dia bom Senhor, mas venho te agradecer por ele estar aqui. Obrigada Jesus por mais um dia!", escreveu ela.

Maurílio teve um mal-estar durante a gravação de um DVD, em Goiânia (GO), no dia 15 de dezembro, e após sofrer três paradas cardíacas foi internado no Hospital Jardim América, mas foi transferido ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar "estabilidade clínica".

Um dia após a transferência do cantor, a mãe Odaisa Delmonte compartilhou um registro ao lado do filho em seu perfil no Instagram torcendo por sua recuperação. "Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando", escreveu na legenda.

Após o incidente com o cantor, a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18 de dezembro, nas cidades de Sorriso e Glória d' Oeste, ambas no Mato Grosso.

No dia 25 de dezembro, foi publicado no perfil da dupla uma foto com mensagem de Natal e agradecimento pelas orações a Maurílio. "Muita saúde e luz no coração de todos e, mais uma vez, o nosso agradecimento por todas as orações, doações e energia positiva para com nosso Maurílio!".

Ao lado de Luíza, o artista era dono de grandes sucessos como "S de Saudade" (2020) e "Pode Sumir" (2019). Juntos, a dupla gravou com grandes nomes como Marília Mendonça (1995-2021), Jorge e Gabriel Diniz e Alcione. O cantor nasceu em 15 de fevereiro, em Imperatriz, no Maranhão.