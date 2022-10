Matthew Perry revela que ficou duas semanas em coma após abuso de drogas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matthew Perry, 53, revelou que quase morreu há cerca de 4 anos, quando teve uma perfuração gastrointestinal gerada pelo uso abusivo de opióides. A informação está em sua autobiografia, que chega às livrarias americanas no dia 1º de novembro.

O astro de "Friends", famoso pelo papel de Chandler Bing, adiantou alguns trechos para a revista People, à qual também deu entrevista falando sobre a obra. A publicação informa que ele passou duas semanas em coma e, ao todo, cinco meses no hospital, além de ter ficado com uma bolsa de colostomia por nove meses.

"Os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de chances de sobreviver", disse o ator. "Eu fui colocado numa máquina de ECMO [Oxigenação por Membrana Extracorpórea, na sigla em inglês], que faz todo o trabalho do coração e do pulmão. E isso é como chutar a gol nos últimos segundos do jogo. Ninguém sobrevive a isso."

"Cinco pessoas foram colocadas na máquina de ECMO naquela noite, as outras quatro morreram e eu sobrevivi", contou. "A grande questão é: por quê? Por que eu fui escolhido? Tem que ter alguma razão para isso."

Perry relembrou que o alcoolismo começou a dar as caras quando ele foi escalado para a série, com 24 anos. "Era algo que, de alguma forma, eu ainda conseguia controlar, mas aos 34 anos, eu realmente acabei entrando em muitos problemas", afirmou.

Segundo ele, apenas a nona temporada da sitcom foi filmada com ele sóbrio do começo ao fim. "Adivinha por qual temporada eu fui indicado a melhor ator? Acho que isso deveria ter me dito algo", disse.

O ator ainda contou que chegou a tomar 55 comprimidos de Vicodin, um medicamento opióide para tratar a dor forte. "Eu não sabia como parar", afirmou.

Ele disse que tentava esconder seu vício, mas que era denunciado pelas mudanças radicais na aparência --ele chegou a ficar com pouco mais de 58kg. Os colegas de elenco, segundo ele, foram "compreensivos e pacientes".

Ao longo dos anos, ele passou por clínicas de reabilitação em 15 ocasiões diferentes. "Agora estou bastante saudável", celebrou. "Preciso parar de ir tanto à academia, porque não quero interpretar apenas super-heróis (risos)."