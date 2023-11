Matthew Perry é enterrado em cemitério próximo ao estúdio de 'Friends', diz site

Perry foi encontrado afogado na banheira de sua casa, em Los Angeles. A morte não foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o resultado da autópsia e não foram encontrados resquícios dos opióides no corpo do ator.

A cerimônia foi reservada, com cerca de 20 convidados, e não contou com a presença da imprensa e nem com registros oficiais.

Alçado à fama pelo seu papel como Chandler Bing no seriado, ele foi enterrado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O local, segundo o site TMZ, é perto de Hollywood Hills e dos estúdios da Warner, onde o grupo filmou a série.

