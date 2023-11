Matthew Perry, de 'Friends', contou como Schwimmer, o Ross, quis igualar salários

Na autobiografia "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", Perry contou que Schwimmer e Jennifer Aniston, intérpretes de Ross e Rachel, respectivamente, começaram a ganhar mais dinheiro que os outros quatro colegas porque seus personagens caíram no gosto do público na primeira temporada. Com isso, o salário de ambos teria aumentado no segundo ano do seriado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.