Matthew McConaughey pede controle de armas após massacre no Texas

Emocionado, o ator descreveu a vida de algumas das vítimas assassinadas no dia 24 de maio na escola de ensino fundamental Robb Elementary School, que fica a menos de um quilômetro do jardim da infância onde a sua mãe lecionava.

McConaughey esteve na Casa Branca, acompanhado da esposa a modelo brasileira Camilas Alves, para se encontrar com o presidente Joe Biden. Após o encontro, o ator falou na sala de imprensa que ele e a esposa passaram os últimos dias em contato com os pais das crianças mortas..

