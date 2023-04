Matthew Lawrence conta ter sido vítima de assédio sexual em Hollywood

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Lawrence contou em seu podcast "Brotherly Love" nesta sexta-feira (28) que foi vítima de assédio sexual em Hollywood. A revelação aconteceu quando ele debatia com os irmãos também atores Joey e Andrew Lawrence, sobre o movimento #MeToo e ele contou que ao recusar se envolver com um diretor de um projeto da Marvel, perdeu o contrato em uma agência de atores.

"Houve muitas vezes na minha vida em que me propuseram um grande papel", começa Lawrence no relato durante o podcast. "Perdi minha agência porque fui para o quarto de hotel e aí apareceu um diretor premiado de roupão que me pediu para tirar a roupa. Me recusei e perdi o contrato".

Matthew Lawrence, que atuou nos filmes ‘Antes Só do que Mal Acompanhado’ (1987), ‘Uma Babá Quase Perfeita’ (1991) e ‘Garota Veneno’ (2002) ainda detalhou o assédio. "O diretor disse que precisava tirar umas fotos nuas de Polaroids e que se eu fizesse X, Y e Z, eu seria o próximo personagem da Marvel. Saí do quarto", lembrou evitando identificar os envolvidos.

Os irmãos Lawrence disseram considerar o movimento #MeToo como "uma coisa muito boa", mas lamentaram que os homens não receberam o mesmo apoio que as mulheres quando compartilharam suas experiências com assédio e abuso sexual na indústria do entretenimento

"Na minha opinião, poucos caras saíram e falaram sobre isso na indústria e é, provavelmente, um terço do que as mulheres passaram e passam. Mas os homens também passam por isso", admite Matthew . "Acho que nossa sociedade está menos pronta para ouvir que a situação está acontecendo com os homens do que com as mulheres."