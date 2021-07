Matheus Yurley é levado ao hospital após cair de plataforma durante prova do Power Couple

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (12), o youtuber Matheus Yurley, 22, precisou ser levado para um hospital após cair de uma plataforma durante a realização de uma prova do Power Couple Brasil (Record). O acidente foi transmitido ao vivo pelo PlayPlus, mas a câmera foi fechada logo depois.

Nas imagens, é possível ver que Yurley se pendura em uma estrutura de metal da qual deveria pular em um colchão gigante de ar. No entanto, ele cai fora do equipamento, no espaço entre o colchão e a base da plataforma.

A apresentadora Adriane Galisteu chega a comentar que não o está vendo e que ele deveria estar deitado no colchão. A namorada dele, Mari Matarazzo, chega a rir da situação antes de perceber que ele tinha se machucado. Depois, ela ficou preocupada com o estado de saúde do amado.

De acordo com a equipe do youtuber, ele está bem. "Matheus sofreu uma queda no momento da dinâmica e precisou ser socorrido e transferido para o hospital mais próximo", diz comunicado publicado nas redes sociais do participante.

"Já temos notícias de que foi uma pancada forte no ombro, porém nada de grave", continua o texto. "Ele está bem e fez exames para garantir que está bem e já, já retorna para a Mansão Power. Obrigado a todos pelas mensagens de força e boas energias!"

O participante já voltou para o confinamento, o que foi celebrado pelos colegas. Procurada pela reportagem, a Record não se pronunciou até então.

Esse não foi o primeiro acidente registrado em uma prova da atual edição do Power Couple. No final de junho, o cantor sertanejo Thiago Bertoldo, da dupla com Taeme, foi atingido na cabeça por um pedaço do cenário.

Thiago seria o próximo a realizar a prova e a produção do programa precisou mudar a ordem da atividade para que o cantor recebesse atendimento médico. Porém, não foi necessário levá-lo ao hospital.