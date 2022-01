Mateus Verdelho tenta superar culpa após parto de Shantal e quer mais filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecidos por posts ao estilo de comercial de margarina, o casal Shantal e Mateus Verdelho tem aparecido nos noticiários por motivos bem menos glamorosos. Em setembro de 2021, após o nascimento da filha Domênica, eles acusaram o médico Renato Kalil de violência obstétrica. Ele nega as acusações. Desde então, a família tenta se reerguer do baque.

Em entrevista ao F5, Mateus revela que tem intensificado as sessões de terapia para poder seguir em frente e tirar de cima dele uma culpa que ele diz ainda carregar. No dia do parto, ao ouvir os gritos e se deparar com a postura do obstetra, ele preferiu dar forças à mulher e não interferir diretamente.

"Muitas vezes eu mesmo me pergunto por que não agi de outra forma, e a terapia tem me ajudado a justamente pensar de outro jeito, a tirar essa culpa e esse peso de mim. Não fui eu quem fiz a coisa errada. Estava ali para tentar fortalecer minha esposa e infelizmente passamos por isso", analisa.

O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) abriu uma investigação sobre o caso e informou por meio de nota que as apurações tramitam sob sigilo. Segundo a entidade, detalhes da acusação só serão revelados após o final do processo.

Do momento em que os primeiros áudios e vídeos do procedimento do médico no dia do parto vieram à tona, após um vazamento de um grupo de WhatsApp, Mateus decidiu que era hora de ter coragem para agir e falar sobre isso. Foi então que ele e Shantal resolveram expor para todo o Brasil com o intuito de prevenir que situações como a que haviam acabado de passar acontecessem com mais gente.

"Acredito muito na reflexão do acontecimento. Tudo tem um propósito. Depois que falamos apareceram vários outros casos com esse médico de pessoas que não tiveram coragem de ir em frente e denunciar. Nós temos a voz e os holofotes para tomar uma atitude e salvar outras famílias", avalia Verdelho.

Porém, toda essa reflexão levou um tempo a aparecer. O modelo e empresário reforça que ao olhar para trás consegue mais facilmente tirar algumas lições desse episódio. De acordo com ele, se isso acontecesse hoje ele não levaria tanto tempo para desconfiar das atitudes suspeitas desde a época dos primeiros exames.

Não bastasse tudo isso, no dia 23 de janeiro de 2022 Mateus e Shantal tiveram a casa assaltada. O modelo conta que os criminosos já sabiam como funcionava o andamento da residência, tanto que foram direto aos locais onde estavam guardados as joias, os tênis de coleção e os relógios.

"A gente ainda não tem pistas, mas foi estranho, pois as pessoas que entraram aqui foram diretamente para pontos específicos. Cada vez mais chegamos à conclusão de que esse assalto foi a mando de alguém que já nos conhecia. Perdemos mais de R$ 100 mil nesse roubo", conta. Felizmente não havia ninguém no local e o prejuízo foi apenas material.

Todos esses transtornos pelos quais o casal tem passado serviram para fortalecer ainda mais a união deles que já dura mais de cinco anos e cujos frutos são os filhos Filippo, 3, e Domênica, de 4 meses.

"Nossa relação sempre teve uma conexão forte. Desde o dia que nos conhecemos foi tudo muito rápido. Parece que estamos há 20 anos juntos. Todas essas dificuldades e aprendizados que tivemos, bons ou ruins, serviram para a gente tirar como lição e nos unir. Superar."

A conexão também rola quando o pensamento é o de continuar aumentando a família. Mateus revela que gerar mais uma criança ou adotar está nos planos mais para frente. "Até estava falando que no momento não queria, mas após a Domênica nascer e passarmos por esse turbilhão de coisas, essa vontade reascendeu. Teremos que esperar o pós-parto da Shantal e deixar tudo rolar organicamente", explica.

Enquanto esse momento não chega, Mateus vai conciliando os cuidados com a família e as sessões de terapia com seu trabalho que está a todo vapor. Empresário, ele acaba de retornar de uma viagem aos Estados Unidos onde foi conferir uma feira de confecção para tirar ideias e possíveis parcerias para atrelar à sua marca de roupas, a Hollywoodogz.

"Esse ano tenho várias ações com a minha marca, várias coisas em mente. Estou com a ideia de levar a marca para fora do país e isso não está tão distante. Tenho muita coisa a explorar com minha imagem e focar a área de direção criativa, não só para minha grife como para outras também", destaca Mateus.

Ele finaliza ao falar da importância de se manter ativo para superar todos os problemas. "E isso tudo vai me ajudando a lidar, não dá para ficar parado. Tem coisas que são chatas, mas a vida é assim, ninguém fica feliz ou triste para sempre, tem que ter equilíbrio. É ter positividade e vida que segue."