MasterChef tem disputa entre celebridades e influenciadores em especial de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cozinha do MasterChef Brasil (Band) ficará cheia mais uma vez depois da final de quarta-feira (15), desta vez, com participantes famosos. O programa de competição culinária desafiou duplas de atletas e artistas para entregar os melhores pratos e será exibido na quarta (21), às 22h30.

As provas serão precedidas por brincadeiras envolvendo influenciadores digitais. A primeira terá Niina Secrets, de beleza, Edu e Fih, do Diva Depressão, e Bia Napolitano, de humor. Eles passarão pelo desafio dos cubos para tentar adivinhar ingredientes e, então, subir ao mezanino para assistir ao desafio real.

Também participam deste segmento os gêmeos youtubers Wilou e Watson, a apresentadora Carol Moreira, e o comediante de TikTok Vittor Fernando. Os quatro tentarão montar torres com sorvetes de casquinha antes de ir ao mezanino.

As primeiras duplas da prova oficial são formadas pela atriz Adriana Birolli com o cantor Toni Garrido, e pela cantora Negra Li com o ator Felipe Titto. Os quatro precisarão entregar o melhor hambúrguer, com molho e acompanhamento.

Na segunda parte da competição, os atletas tomam a cozinha —que, inclusive, foi redecorada para refletir o clima natalino. Bia e Branca Feres, nadadoras, enfrentam os lutadores Minotauro e Minotouro com receitas de família típicas desta época do ano.