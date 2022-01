Masp tem aumento de 66% de público em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) registrou no ano passado a presença de 234 mil visitantes. Desse total, 63% acessaram a instituição de forma gratuita. O local ficou fechado por pouco mais de um mês entre abril e março devido à pandemia de Covid-19. O número representa um aumento de 66% de público em relação a 2020, quando a instituição encerrou suas atividades por sete meses —também por causa da crise sanitária. O Masp ainda adquiriu 188 obras para seu acervo ao longo de 2021, sendo 45 de artistas mulheres, 22 de negros e 111 de indígenas. E, a partir deste ano, professores da rede pública terão direito a 50% de desconto nos cursos do programa Masp Escola.

