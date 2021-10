Máscara continua obrigatória em SP; rede municipal de ensino abolirá distanciamento no dia 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (14), que a cidade de São Paulo vai manter a obrigatoriedade do uso de máscara até, pelo menos, o dia 10 de novembro deste ano.

"Baseado em estudos elaborados pela Secretaria de Saúde, a cidade de São Paulo não vai, neste momento, fazer a liberação com relação à exigência do uso de máscara", diz o político, em entrevista coletiva. "Só poderemos ter uma nova posição no mínimo no dia 10 de novembro", ressalta.

No início do mês, a prefeitura havia sinalizado que poderia flexibilizar a utilização de máscara de proteção contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (15).

O prefeito ainda disse que a partir do dia 25 de outubro, as escolas da rede municipal não terão mais a obrigatoriedade do distanciamento de 1 metro entre os estudantes. Na rede estadual de ensino, essa regra passa a valer a partir de 3 de novembro.

Mas na próxima segunda (18), a presença de alunos na escola passa a ser obrigatória no estado, mesmo que em esquema de rodízio. O secretário da Educação, Fernando Padula, disse que na capital paulista, porém, a presença continua opcional aos pais.

Ainda na coletiva, Nunes disse que eventos como teatro e cinema não vão mais precisar cumprir o distanciamento de 1 metro a partir desta sexta-feira (15).

"É possível que se faça a utilização dos espaços sem que tenha esse distanciamento de um metro entre uma cadeira e outra, porém continua obrigatório o uso da máscara", disse o prefeito.

"Também orientamos que mesmo que seja um público de menos de 500 pessoas, seja pedido o comprovante da vacina", completa Ricardo Nunes.

Para eventos acima de 500 pessoas, o passaporte da vacina segue obrigatório em toda a cidade de São Paulo.