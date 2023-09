Marlene Mattos segue ativa e agencia Nicole Bahls, Zilu, Marcia Fu e ator mirim

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enganou-se quem imaginava que a Marlene Mattos que apareceria no documentário de Pedro Bial sobre Xuxa seria uma mulher derrotada e sem perspectivas profissionais. A mulher que confrontou a apresentadora e chegou a fazer ironias sobre suas acusações continua na ativa, trabalhando com o que gosta: o agenciamento de pessoas famosas --ou dispostas a buscar o estrelato sob o seu intermédio.

É o caso de Kael Sturne, 5, um mix de ator, cantor e influenciador mirim. Com quase 800 mil seguidores no Instagram, Kael se define em seu perfil (administrado pelo pai) como "Criança, cantor, comediante, ator em formação, farofeiro e mais algumas coisas...". Marlene curte o menino e quer vê-lo trabalhando em várias frentes. "Ele acabou de gravar um EP com 5 músicas e vai ter um programa no YouTube", diz.

Da ala mais "experiente" de seus agenciados, destaca-se Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei que contou com dicas preciosas de Marlene para sua participação em "A Fazenda 15", onde vem conquistando a simpatia dos espectadores com seu jeitão, e Nicole Bahls.

Para Bahls, o conselho que deu, assim que passou a empresariá-la, foi justamente o contrário: deixe de ser barraqueira. Para Marlene, a modelo deveria parar de bater boca com haters na internet e explorar sua espontaneidade. Deu certo. "Nicole e Zilu tem me dado muitas oportunidade de fechar negócios", conta.

A Zilu a que ela se refere é Zilu Godói, ex-mulher de Zezé Di Camargo. "Ela vai realizar uma série de palestras em novembro e dezembro, no Brasil e em Miami", informa, orgulhosa, a empresária. Com o nome de "O Amor Cura", a palestra será "um compartilhamento de experiências transformadoras para mulheres de todas as idades", de acordo com o material promocional enviado por Marlene via WhatsApp.

Ela gosta de falar de seus planos profissionais, de apresentar o que vem por aí e falar de seus planos. "Trabalhar me deixa conectada com a vida. Só vou descansar quando passar dessa vida para a outra".