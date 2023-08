Mark Ruffalo, o Hulk de 'Vingadores', critica Lula em Cúpula da Amazônia

O ator, que interpreta o herói Hulk nos filmes da Marvel, elogiou Lula por estabelecer proteções fundamentais aos povos indígenas. "Obrigada por ouvir as vozes daqueles que estão no centro da mudança climática", escreveu.

Lula se reuniu com os presidentes da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela no evento que tem como principal objetivo o desmatamento zero até 2030.

