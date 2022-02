Marisa Orth e Marcos Veras injetam humor no drama de 'Além da Ilusão'

Já Veras é Enrico Prata, jovem falido e bon vivant que está sempre à procura de uma mulher rica para dar o golpe do baú. Ele vai conhecer Emília (Gaby Amarantos) no Cassino e acreditar que teve sorte: na ânsia de encontrar a mulher dos sonhos, Enrico pensará que, além de linda e jovem, ela seja uma viúva rica -sonho distante da realidade

No início da novela, Margô tem uma sociedade com Iolanda, com quem divide uma companhia de teatro. Mas, afundada em dívidas, ela aceita uma proposta de Joaquim (Danilo Mesquita) para ir com Iolanda a Campos, onde devem separar Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela).

Na trama, Marisa interpreta Margô Gauthier, mentora de Iolanda, personagem de Duda Brack. Vedete veterana do teatro de revista, ela é uma mulher prática e decidida. Margô finge que é francesa para fazer tipo, mas seu nome verdadeiro é Margarida. Apesar de seu esforço, inclusive no sotaque, todos sabem que ela é brasileira.

