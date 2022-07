Marisa Monte teve intimidade exposta na véspera de seu aniversário

Marisa está em turnê pela Europa e, salvo brusca mudança em seu padrão de comportamento, não deve se pronunciar sobre a indiscrição de Claudia. Já a atriz -depois de uma receber uma saraivada de críticas na internet e de levar um pito de Frota ( "Lamento muito que a Claudia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando e passando da curva")-, se desculpou.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Não poderia ser mais inoportuno o momento em que Claudia Raia expôs Marisa Monte em rede nacional. Ela contou às gargalhadas no programa Saia Justa desta quinta-feira (30) que a cantora perdeu a virgindade com seu ex-marido e atual deputado federal (PSDB-SP), Alexandre Frota.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.