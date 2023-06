Marisa Monte faz quatro shows em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora carioca Marisa Monte volta a São Paulo com a turnê de seu último disco, "Portas", lançado em 2021. O show está marcado em quatro datas de julho no Espaço Unimed -nos dias 14 e 21, quando os shows serão feitos nos formatos de mesa e cadeira, e nos dias 15 e 22, quando misturam mesas e pista. Todas as apresentações começam às 22h.

Além do álbum, o repertório das apresentações passa por sucessos anteriores da artista, como "Ainda Bem'', "Depois" e "Beija Eu".

Os valores dos ingressos partem de R$ 260, no caso da pista, e vão até R$ 480, em camarotes que comportam até oito pessoas -o valor é cobrado individualmente. As entradas estão à venda no site Eventim.

MARISA MONTE

Quando Sex. (14) e (21/7), às 22h; e sáb. (15) e (22/7), às 22h

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Preço A partir de R$ 260

Link https://www.eventim.com.br/