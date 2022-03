Mario Frias perde ação contra quem viu racismo em post sobre banho para negro

Em julho do ano passado, o secretário especial do governo Bolsonaro publicou no Twitter um comentário racista direcionado ao ativista negro Jones Manoel, em que disse ele precisava de "um bom banho". Depois da repercussão negativa, a postagem foi apagada. A publicação de Babaioff veio logo em seguida.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário especial da Cultura, Mario Frias, perdeu a ação de danos morais que moveu contra o ator Armando Babaioff, que o chamou de "racista", "bosta", "sem talento" e "sem caráter" numa publicação no Twitter em julho do ano passado.

