Mario Frias foi deputado de esquerda e mulherengo em novela antes de se candidatar

Na história, ele ainda namora a filha de um bicheiro, que era lésbica, afinal, e uma passista que fica com dúvidas entre o romance e o samba. Eles se casam e vivem em Brasília, mas no final ele acaba ficando de olho na mulher de um ex-prefeito.

Por outro lado, tudo nas suas tramas políticas degringolam graças a Maria Eduarda, personagem de Débora Falabella, que era sua musa e paixão nunca correspondida. Largado na "friend zone", Duda só tinha olhos para o personagem de Marcello Antony, filho da protagonista Maria do Carmo --Susana Vieira. Ainda assim, a relação com o político vivido por Frias era incentivada pelos pais da garota, graças à sua posição na política.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mario Frias, atual secretário especial da Cultura que deixará o cargo para se candidatar a deputado federal nas eleições deste ano, já viveu Thomas Jefferson nas telinhas. Mas não foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e principal autor da carta de independência do país, mas Thomas Jefferson Bezerra de Souza, na novela "Senhora do Destino" da Globo, exibida na faixa das oito da noite em 2004 e 2005.

