Mario Frias exalta MP que dificulta remoção de conteúdo da internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário da Cultura, Mario Frias, aproveitou sua vez no rodízio de aliados bolsonaristas que falam no trio elétrico, na avenida Paulista, nesta terça-feira (7), para exaltar uma iniciativa de sua pasta que dificulta a remoção de conteúdos mentirosos e antidemocráticos das redes sociais.

