Marina Sena diz que som muda, mas tema é sempre boy, sobre novo álbum

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Há dias os fãs especulam quando vai sair o segundo disco de Marina Sena, cantora mineira que despontou no cenário nacional depois de "De Primeira", álbum de 2021. No Festival de Verão Salvador, onde cantou neste domingo (29), ela disse que o trabalho não será lançado antes do Carnaval.

"Estou louca para lançar, tá aqui no meu celular, se vocês quiserem eu coloco", ela disse, em tom de brincadeira, no camarim do festival. "Estamos nos finalmentes, fazendo a estratégia para lançar direito. Mas é só isso [que falta mesmo]. Eu já estou enjoando dele do tanto que escutei."

Marina Sena afirmou que vai adiantar o conceito do novo álbum a partir de suas fantasias de Carnaval, que terão o tema de sua nova era, e que o trabalho será lançado nos próximos meses. O anúncio da data de lançamento do primeiro single do trabalho será feito nos próximos dias.

A cantora, que fez sucesso com "Por Supuesto", hit do TikTok, também afirmou que a obra tem influência da vivência dela depois que se mudou para uma capital como São Paulo. Sena é de Taiobeiras, no interior de Minas Gerais.

"A sonoridade tem a ver com as coisas que absorvi em São Paulo. Já é outra coisa. Saí da roça e fui para a cidade grande", ela disse. "Então os timbres mudam, as músicas mudam, mas o tema é sempre o mesmo -'boy'."

Sena disse que sempre sai de casa em São Paulo é para ir a um show do rapper Febem, ou conviver com os músicos da cena do grime e do rap, como o DJ Cesrv, quem ela chama de "referência". Os nomes citados por ela integram o trio por trás do álbum "Brime", de 2020, que marcou a união da sonoridade britânica, com um pé na música eletrônica, e temáticas brasileiras.

Em seu show, em que dividiu o palco com Saulo, a cantora interpretou "Avarandado", música conhecida na voz de Gal Costa, morta no ano passado. Conforme ela cantava, uma imagem da baiana surgiu no telão do festival.

Sena disse que Costa é a maior referência de toda sua existência. "Qualquer manifestação artística vinda de mim tem Gal Costa. Escutei tanto ela que tudo que eu faço tem ela.