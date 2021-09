Marina Ruy Barbosa realiza sonho de fã que queria vestido luxuoso de formatura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Marina Ruy Barbosa, 26, realizou o sonho de uma moça que tinha a vontade de usar um vestido luxuoso em sua formatura, mas não tinha dinheiro suficiente para isso.

Pelas redes sociais, a jovem Anna Clara se espantou quando viu a história que havia compartilhado nos Stories da atriz da Globo. A moça se formou no ensino médio e postou fotos do vestido. Ela já garantiu uma vaga na UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).

"Primeira foto desse dia que pareceu um sonho, só tenho a agradecer a cada um que fez parte disso", escreveu Anna.

Pelo Instagram, Marina repercutiu. "Linda, linda, linda na sua formatura usando o vestido especial que fizemos para realizar o sonho dela", afirmou. "Muito feliz em ter ajudado a deixar sua noite mais especial", emendou.

Em outra postagem, Anna explicou que manteve contato com Marina e que ela se prontificou a ajudá-la. "No início do ano, eu falei para a minha mãe que queria fazer um vestido que desenhei para usar na minha formatura, mas ela disse que não daria por motivos financeiros", publicou.

"Eu não mereço nem metade do que essa mulher faz para mim. Foi supercarinhosa comigo, disse que faria meu vestido", comentou.

No final de agosto, porém, os Stories de Marina Ruy Barbosa acabaram virando polêmica. Ela rebateu críticas por ter repostado um vídeo sobre 'representatividade ruiva' no seu perfil oficial no Instagram. Nas imagens, duas crianças ruivas ficam encantadas ao ver uma propaganda com uma foto da atriz em um anúncio em um shopping. "Depois falam que representatividade não é importante", diz a legenda do vídeo.

Após virar assunto nas redes sociais e ser alvo de comentários negativos, Marina se posicionou no Twitter. "Sério que vocês estão problematizando um Stories que eu apenas repostei com fãs mirins? Gente, pelo amor né. Tantas coisas mais importantes para vocês se preocuparem", escreveu ela.

Ao responder o tuíte de um internauta que defende que o vídeo é "uma forma de representatividade" sim, a atriz escreveu que não repostou a imagem pela legenda. "E sim pelas crianças fofas abraçando o pôster."